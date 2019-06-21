ظريف : المرحلة الثانية من اجراءات ايران الخاصة بالاتفاق النووي ستبدأ في 7 يوليو

اعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان المرحلة الثانية من الاجراءات التي ستتخذها ايران ردا على عدم وفاء الاطراف الاوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي ستبدأ في يوم 7 يوليو/تموز المقبل.

وقال ظريف في تصريح للمراسلين على هامش عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتخطيط الاستراتيجي في اصفهان بحضور وزيري الخارجية الايراني والتركي: وفقا لاتفاق رئيسي البلدين، يتعين على وزيري الخارجية كل عامين التخطيط للعلاقات الاستراتيجية بين ايران وتركيا.

واضاف: اليوم ، تم عقد الاجتماع التخطيطي الأول في اصفهان ، وتم توقيع وثيقة تعاون لمدة عامين بين البلدين، وأتيحت لنا الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وتابع قائلا: ان التعاون بين ايران وتركيا سيشمل جميع المجالات بما فيها الاقتصادية والسياسية والاقليمية والدولية.

وفي معرض اجابته على سؤال مراسل وكالة انباء فارس، حول اجراءات ايران المقبلة بخصوص تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي، قال ظريف: ان الخطوة التالية التي ستقوم بها ايران ليست خارج الاتفاق النووي، فمرحلتين من الاجراءات اعلنها الرئيس روحاني في رسائل بعثها الى رؤساء الدول، وكذلك ابلغت ذلك في رسالتي التي بعثتها الى موغريني، وقد بدأت المرحلة الاولى في 8 مايو/ ايار الماضي، وستبدأ المرحلة الثانية في 7 يوليو/ تموز القادم.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي قد عقدا اليوم الجمعة في مدينة اصفهان جولة محادثات رسمية توجت بالتوقيع على وثيقة للتعاون بين البلدين.