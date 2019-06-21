حريق ضخم في مصفاة نفط أمريكية عمرها 150 عاما

اندلع حريق ضخم في مصفاة لتكرير النفط في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، وفقما ذكرت وسائل إعلام امريكية.

وأضاف مسؤول في إدارة الإطفاء في فيلادلفيا، أنه تم إرسال 3 وحدات إطفاء وخبراء في المواد شديدة الاشتعال إلى الموقع، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

ونشر مكتب إدارة الطوارئ في مدينة فيلادلفيا تغريدة طلبت فيها من السكان والشركات في شرق موقع الحريق في جنوب فيلادلفيا التزام مواقعهم بعيدا عن مكان الحريق حتى إشعار آخر.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الإعلامية في فيلادلفيا أن الحريق اندلع في مصفاة عمرها 150 عاما، ومن الممكن رؤيته على بعد أميال.

وأشارت إلى أن الطرق القريبة إلى المصفاة، التي تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 350 ألف برميل نفط يوميا، تم إغلاقها وأن الدخان الكثيف الناجم عن الحريق غطى معظم مناطق وسط وجنوب فيلادلفيا.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في المجمع النفطي، الذي يعمل فيه نحو 1000 شخص وفقا لـ"إن بي سي".