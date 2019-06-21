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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الاميركية تثير التوترات عمدا حول ايران
الصفحة الدولية
مجلس الأمن القومي الإيراني: ما ذكر عن تلقي إيران رسالة أمريكية وقبول القائد لها غير صحيح وننفيه بالكامل
وكالة انباء براثا
37
2019-06-21
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