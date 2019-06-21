ظريف وأوغلو يوقعان وثيقة للتعاون الاستراتيجي

وقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في إيران اليوم على وثيقة للتعاون الاستراتيجي بين طهران وأنقرة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الطرفين بحثا خلال اجتماعهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا بين البلدين، بما في ذلك تشكيل اللجنة الاقتصادية الاستراتيجية المشتركة بين إيران وتركيا.

وشكلت آخر التطورات الإقليمية على صعيدي المنطقة والعالم محاور المباحثات بين وزيري البلدين.

جدير بالذكر أن أوغلو قد وصل إلى مدينة أصفهان أمس الخميس في زيارة ليومين افتتح خلالها مكتبا للخطوط الجوية التركية في أصفهان.

وكثف الطرفان مؤخرا من لقاءاتهما الثنائية، حيث التقى الوزيران أربع مرات منذ أبريل المنصرم.