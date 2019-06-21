عاجل : الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الاميركية تثير التوترات عمدا حول ايران
الصفحة الدولية

الحرس الثوري الايراني: وجهنا تحذيرا الى الطائرة الاميركية المسيرة


اكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني "العميد امير علي حاجي زادة" انه تم توجيه تحذير الى طائرة التجسس الاميركية المسيرة "غلوبال هوك" قبل اسقاطها في الاجواء الايرانية.

وقال العميد حاجي زادة في تصريح: استطعنا بواسطة الزوارق انتشال حطام طائرة التجسس الاميركية المسيرة.

واضاف: تلاحظون اليوم عن قرب اجزاء مختلفة من هذه الطائرة التجسسية التي انتهكت اجواء البلاد، وحاليا فان بقايا هذه الطائرة بحوزتنا.

وتابع قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري قائلا: : كما في الماضي ، أثبتت القوات المسلحة وتجربة الشعب الإيراني ، ان أمننا القومي هو خط أحمر بالنسبة لنا، ولا نسمح ان تكون اراضينا حلبة للدول الاجنبية والاعداء.

ومضى قائلا: بطبيعة الحال، في هذه المرة ايضا، حذرنا الطائرة عدة مرات على مرحلتين، اذ أن هذه الطائرة لديها أنظمة، عندما يتم الاتصال بها، تنقل هذه المعلومات الى محطاتها المركزية، لكن للأسف لم يتم الرد من قبلهم.

واضاف: : آخر مرة، وجه جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية (مقر الدفاع الجوي) تحذيرا الى الطائرة في الساعة 03:55، وعندما لم تكترث من الاقتراب من المياه الايرانية والابتعاد عنها، أجبرنا على اسقاطها في الساعة 04:05 فجرا.

يذكر ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري اسقط فجر أمس الخميس طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هوك" بعد انتهاكها حرمة الاجواء الايرانية في منطقة قبال "كوه مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري الايراني: وجهنا تحذيرا الى الطائرة الاميركية المسيرة
ايران تنشر صورا لحطام الطائرة الأمريكية
بعد اسقاط الطائرة المسيرة ... ترامب يدعو للتفاوض مرة اخرى مع الجمهورية الاسلامية والسيد الخامنئي يرفض
إيران تتهم أمريكا بتفجير ناقلتي النفط في بحر عمان
صورة ..... صدمة وذهول ترامب بعد اسقاط الحرس الثوري الايراني اغلى واعقد طائرة مسيرة
كتيبة ثانية تفارق "الوفاق" وتنضم "للجيش الوطني الليبي"
خلفا لماي.. جونسون وهنت يتنافسان لقيادة بريطانيا
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الاميركية تثير التوترات عمدا حول ايران
الاتحاد الأوروبي يتداعى لقمة طارئة بعد فشل قادته في الاتفاق على خلف ليونكر
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت ضدّ صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك