ايران تنشر صورا لحطام الطائرة الأمريكية

نشرت قوات الدفاع الجوي الإيرانية اليوم الجمعة، مجموعة صور تظهر أجزاء مختلفة، تقول إنها للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها بصواريخ "خرداد 3" الإيرانية أمس الخميس.

وتظهر الصور بقايا مختلفة من الطائرة التي أكد الحرس الثوري إسقاطها فجر أمس "بعد دخولها أجواء البلاد وليس فوق المياه الدولية".

وقال العميد في الدفاع الجوي الإيراني قادر رحيم زاده، إن اسقاط الطائرة الأمريكية "ناجم عن الطبيعة العدائية لأمريكا وعدم اكتراثها لحقوق الدول الأخرى"، مؤكدا أن بحوزة طهران تسجيلات لجميع الإنذارات التي وجهت للطائرة وإحداثيات المسارات التي اتبعتها.

وتعد طائرة "غلوبال هوك" أو RQ-4C التي تم إسقاطها، واحدة من أحدث طائرات التجسس في العالم، وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار.