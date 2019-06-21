عاجل : الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الاميركية تثير التوترات عمدا حول ايران
الصفحة الدولية

الاتحاد الأوروبي يتداعى لقمة طارئة بعد فشل قادته في الاتفاق على خلف ليونكر


تداعى قادة أوروبا لعقد قمة طارئة في 30 يونيو الجاري، بعدما باءت بالفشل المفاوضات الحساسة التي بدأت في قمتهم الراهنة لاختيار شخصية مقبولة تتولى رئاسة المفوضية خلفا لجان كلود يونكر.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الليلة الماضية في ختام اليوم الأول من القمة: "لم تكن هناك أغلبية على أي مرشّح. سنلتقي مجددا في 30 يونيو وسأواصل المشاورات".

وخيبت تصريحات توسك الآمال في التوصل إلى تسوية بعد لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وكتب توسك في تغريدة على "تويتر" بعد الاجتماع: "أمس كنت متفائلا بحذر واليوم أنا متفائل بمزيد من الحذر".

ويرفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الذي تدافع عنه ميركل الألماني مانفريد فيبر (46 عاما) وهو مرشح الحزب الشعبي ألأوروبي اليميني.

وفي افتتاح القمة، تلقت ميركل ضربة قاسية مع إعلان رئيسي الكتلتين الاشتراكية والوسطية في البرلمان الأوروبي أنهما لن تدعما فيبر في حال التصويت، ما يعني تعذر تحقيق أغلبية تمكنه من رئاسة المفوضية.

من جهته، صرح ماكرون أنه مرتاح لنتائج القمة وقال: "لا أشعر أنني واجهت الفشل" وأضاف أن أسماء مرشحي الأحزاب الثلاثة "استبعدت واختبرهم دونالد توسك الذي رأى أنه ليست هناك أغلبية حول هذه الأسماء".

والمرشحان الآخران هما الهولندي فرانس تيمرمانس عن الاشتراكيين والدنماركية مارغريتي فيستاجير عن الليبراليين الوسطيين في كتلة "تجدد أوروبا".

وقالت ميركل إنها أخذت علما بهذا الوضع وأضافت: "سأشاور أحزابنا (أعضاء الحزب الشعبي الأوروبي) بعد الصورة التي رسمها توسك للوضع لأن رئيسي مجموعتي الاشتراكيين وتجدد أوروبا قالا إنهما لن يدعما مانفريد فيبر".

ويتعين على المرشح الذي سيخلف في الأول من نوفمبر المقبل اللوكسمبورغي يونكر أن يحصل على دعم 21 على الأقل من القادة الأوروبيين الـ28 وعلى غالبية 376 صوتا على الأقل في البرلمان المؤلف من 751 نائبا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صورة ..... صدمة وذهول ترامب بعد اسقاط الحرس الثوري الايراني اغلى واعقد طائرة مسيرة
كتيبة ثانية تفارق "الوفاق" وتنضم "للجيش الوطني الليبي"
خلفا لماي.. جونسون وهنت يتنافسان لقيادة بريطانيا
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الاميركية تثير التوترات عمدا حول ايران
الاتحاد الأوروبي يتداعى لقمة طارئة بعد فشل قادته في الاتفاق على خلف ليونكر
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت ضدّ صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية
طهران: هناك أدلة دامغة على خرق الطائرة الأمريكية المجال الجوي الإيراني
نيويورك تايمز: ترامب أمر بضرب إيران لكنه تراجع فجأة
وزير الدفاع الإيراني: أمريكا تحاول خلق حالة "رهاب من إيران"
إيران تدعو الأمريكيين لعدم الوقوع في فخ الفريق "ب"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك