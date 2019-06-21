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وزير الدفاع الإيراني: أمريكا تحاول خلق حالة "رهاب من إيران"


اعتبر وزير الدفاع الإيراني، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تحاول خلق حالة من "الرهاب" والتوافق ضد إيران.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية تصريحات وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بشأن أخر المستجدات الإقليمية التي تشهدها الساحة بعد حادثة اسقاط الطائرة الأمريكية من قبل حرس الثوري الإيراني.

وأضاف حاتمي "هناك ظروف معقدة ومريبة في المنطقة ويبدو أن كل هذا يتماشى مع سياسة عامة لخلق حالة رهاب من إيران وخلق حالة من التوافق ضد الجمهورية الإسلامية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر يوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

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