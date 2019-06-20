إيران تتقدم بشكوى للأمم المتحدة لاختراق طائرة أمريكية مجالها الجوي

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن طهران احتجت وقدمت شكوى إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصرفات الطائرة الأمريكية التي تزعم أنها انتهكت مجالها الجوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي في تصريحات نقلتها الإذاعة الإيرانية الرسمية اليوم الخميس "قدمنا احتجاجا وشكوى من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية، وخاصة من خلال آلية الأمم المتحدة، فيما يتعلق بهذا العمل الأميركي الاستفزازي".

وأقر الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، بما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من إسقاطه طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق مضيق هرمز.