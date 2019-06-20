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مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يعقد اجتماعا حول إيران بحضور مسؤولي وزارة الحرب
وكالة انباء براثا
54
2019-06-20
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