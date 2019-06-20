بعد اسقاط الدرون الاميركية .. شمخاني: اجواء ايران خط احمر وسنرد على اي معتد

أكد أمين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني، أن اجواء ايران خط احمر وسنرد بقوة على معتد.

واوضح شمخاني في تصريح على هامش الاجتماع الامني الدولي في روسيا اليوم الخميس، بانه تم اسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هوك" في سواحل هرمزكان عبر الدفاعات الجوية للقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري.

وشدد الاميرال شمخاني على أن ايران أكدت مرارا بانها ستدافع بكل قوة عن اجوائها ومياهها الاقليمية، وأن اجواءها خط احمر ولافرق لديها بان الطائرة تتبع لاي بلد.