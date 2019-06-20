قائد الحرس الثوري: اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة يثبت جهوزيتنا للرد بحزم على اي اعتداء

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان حادثة اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة تحمل رسالة مفادها اننا جاهزون للرد بحزم على اي اعتداء.

وخلال ملتقى تكريم ذكرى شهداء محافظة كردستان المنعقد اليوم الخميس في سنندج، اشار اللواء سلامي الى حادثة اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة وقال، ان القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري اسقطت فجر اليوم طائرة تجسس معادية اخترقت اجواءنا وهي تقوم بالاعتداء على امننا القومي. هذا هو منهج واسلوب وقاعدة الشعب الايراني في التصدي للاعداء.

واكد قائلا، ان حادثة اسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة تحمل رسالة صريحة وحازمة وقاطعة وسريعة ودقيقة وهي ان المدافعين عن حدود ايران الاسلامية سيردون على اي اعتداء اجنبي ردا حازما ومدمرا وقاصما.

واضاف، ان حدودنا تعتبر خطا احمر بالنسبة لنا ولو اراد اي عدو الاعتداء على حدودنا فانه سوف لن يعود ادراجه وسيتم تدميره. لذا فان الطريق الوحيد للاعداء هو احترام السيادة والمصالح الوطنية الايرانية.

وتابع العميد سلامي، نحن نعلن باننا لا نية لنا للحرب مع اي دولة لكننا جاهزون تماما لاي حرب وان حادثة اليوم مؤشر واضح لهذه الرسالة الدقيقة.