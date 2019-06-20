عبداللهيان يحذّر ترامب من مغبة ارتكاب اي خطأ ضد ايران

حذّر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان، الرئيس الاميركي دونالد ترامب من مغبة ارتكاب اي خطأ ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب عبداللهيان: تحذير الى ترامب! ان اخطاتم فان كلمة الفصل ستكون للجمهورية الاسلامية الايرانية في نهاية المطاف باقتدار.

واضاف: ان ترامب ومتطرفي البيت الابيض تلقوا اليوم رسالة صارمة من جزء صغير جدا من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية العظيمة في اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة المتطورة المعتدية.

یذكر ان الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري اسقط فجر اليوم الخميس طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد اختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة المقابلة لـ "كوه مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.