جونسون يعتذر للمنقبات: جدي الأكبر مسلم

ذكر وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون أن والد جده مسلم، واعتذر عن تعليقات سابقة مسيئة للمنقبات، في حين دعا وزير بريطاني بارز لمحاربة معاداة الإسلام داخل حزب المحافظين.

وقال جونسون، خلال مناظرة متلفزة لمرشحي رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية أمس الأربعاء: "لقد جاء والد جدي المسلم إلى هنا عام 1912 لمعرفته بأن هذا البلد كان منارة للأمل والكرم والانفتاح، ومستعدا للترحيب بالوافدين من جميع أنحاء العالم".

يذكر أن جد جونسون الأكبر كان يدعى علي كمال، وعمل صحفيا وسياسيا وشاعرا في العهد العثماني.

وعن تعليقات سابقة وصف فيها المنتقبات بـ"صناديق البريد"، و"لصوص البنوك"، قال جونسون إن تلك العبارات "تعود لآخر 20 أو 30 عاما عمل فيها صحفيا، واجتزأ الناس هذه الكلمات من مقاله وبالغوا فيها... بالطبع أنا آسف عن الإهانة التي سببتها تلك الكلمات".

واقترح أحد المرشحين خلال المناظرة وهو وزير الداخلية ساجد جاويد، إجراء تحقيق خارجي في مظاهر معاداة الإسلام والمسلمين داخل حزب المحافظين.