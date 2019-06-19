سكرتير مجلس الأمن الروسي يجري محادثات مع نظيره الإيراني

أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن الإيراني، علي شمخاني.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن الروسي، يفغيني أنوشين، في بيان صحفي، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء، الذي انعقد في مدينة أوفا الروسية على هامش اجتماع أمني دولي، "مواصلة التعاون الوثيق بين روسيا وإيران في مجال ضمان الأمن الإقليمي".

كما شدد باتروشيف وشمخاني، حسب البيان، على استمرار التعاون بين روسيا وإيران "في مجال مكافحة الإرهاب".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن شمخاني، تنويهه بـ "الإنجازات المحققة على صعيد التعاون السياسي والأمني والدفاعي بين إيران وروسيا فيما يخص الوضع السوري، قائلا: "إن مواصلة العملية السياسية في أستانا تشكل ضرورة للتسريع في ترسيخ الاستقرار المستدام والقائم على إرادة الشعب السوري".

كما أكد شمخاني أن إيران ستقوم وفقا للمادتين 26 و36 من الاتفاق النووي بخفض تدريجي لتعهداتها، ليكون ردا على "الإجراءات غير المبررة من جانب الأطراف الأخرى والتي تهدف إلى تحقيق المصالح الأحادية فقط".