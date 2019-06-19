الصفحة الدولية

سكرتير مجلس الأمن الروسي يجري محادثات مع نظيره الإيراني


أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن الإيراني، علي شمخاني.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن الروسي، يفغيني أنوشين، في بيان صحفي، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء، الذي انعقد في مدينة أوفا الروسية على هامش اجتماع أمني دولي، "مواصلة التعاون الوثيق بين روسيا وإيران في مجال ضمان الأمن الإقليمي".

كما شدد باتروشيف وشمخاني، حسب البيان، على استمرار التعاون بين روسيا وإيران "في مجال مكافحة الإرهاب".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن شمخاني، تنويهه بـ "الإنجازات المحققة على صعيد التعاون السياسي والأمني والدفاعي بين إيران وروسيا فيما يخص الوضع السوري، قائلا: "إن مواصلة العملية السياسية في أستانا تشكل ضرورة للتسريع في ترسيخ الاستقرار المستدام والقائم على إرادة الشعب السوري".

كما أكد شمخاني أن إيران ستقوم وفقا للمادتين 26 و36 من الاتفاق النووي بخفض تدريجي لتعهداتها، ليكون ردا على "الإجراءات غير المبررة من جانب الأطراف الأخرى والتي تهدف إلى تحقيق المصالح الأحادية فقط".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمم المتحدة: توجيه غوتيريش بالتحقيق في مقتل خاشقجي يتطلب قرارا من مجلس الأمن
الجيش الإيراني: سنقضي على العدو خارج حدودنا إذا حاول غزونا في عقر دارنا
سكرتير مجلس الأمن الروسي يجري محادثات مع نظيره الإيراني
اكبر مستشار للرئيس الفرنسي يتوجه إلى إيران لعقد محادثات بهدف خفض تصعيد الأزمة
واشنطن: نريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران
كوريا الجنوبية تدعو الشمالية لقمة قبل زيارة ترمب
سيناتور أمريكي: من قتل خاشقجي أدارته دائرة محمد بن سلمان
تفوق أمريكا بـ20 ضعفا... تحذيرات من كارثة تهدد أطفال السعودية
"كانوا إيرانيين"... طهران تعلن تفاصيل جديدة بشأن "شبكة التجسس الأمريكية"
الجيش الأفغاني: مقتل عشرات من ارهابيي "طالبان" بينهم 16 قياديا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك