واشنطن: نريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، الاربعاء، رغبة بلاده بالتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وقال برايان هوك، بحسب "سكاي نيوز عربية"، "نريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران"، معتبراً أن "الضغوط الأميركية على إيران تهدف إلى تغيير سلوكها".

وأدعى أن "الاتفاق النووي وفر لإيران الموارد المالية اللازمة لأنشطتها وتدخلاتها في المنطقة"، مشيراً الى أن "هناك انخفاضا في الانفاق العسكري الإيراني منذ فرض العقوبات الأميركية".