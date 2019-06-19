كوريا الجنوبية تدعو الشمالية لقمة قبل زيارة ترمب

دعا لي دو-هون، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لدى كوريا الشمالية، الأربعاء، بيونغ يانغ إلى عقد قمة ثانية مع سيول قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقبة إلى سيول خلال الأيام المقبلة.

وقال لي في تصريحات خلال منتدى لمركز أتلانتيك كاونسيل للأبحاث في واشنطن: "أدعو كوريا الشمالية للاستجابة لدعوة الرئيس مون (جيه-إن) بشأن عقد قمة بين الكوريتين، إذا كان ذلك ممكنا، قبل زيارة الرئيس ترمب لكوريا الأسبوع المقبل".

وتحدث الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، أمام نفس المنتدى في سياق منفصل. وأوضح أن واشنطن وبيونغ يانغ تتفهمان الحاجة إلى المرونة فيما يتعلق بإجراء المزيد من المحادثات النووية.

وإلى ذلك، أعلن مسؤولون، الأربعاء، أن كوريا الجنوبية قدمت أكبر تبرع من المواد الغذائية والمساعدات منذ عام 2008 إلى برامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في كوريا الشمالية، وسط تحذيرات من حاجة بيونغ يانغ إلى ملايين أخرى من الدولارات لسد النقص في الغذاء.

ونفذت سيول تعهدا بالتبرع بمبلغ 4.5 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وأعلنت أنها ستقدم أيضا 50 ألف طن من الأرز إلى جارتها الشمالية.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إيرفيه فيروسيل، في بيان، إن "هذا هو التبرع الأكبر من جمهورية كوريا لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية منذ 2008 وسيدعم ما بين 1.5 مليون ومليوني طفل وامرأة حامل وأم مرضعة".

وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات دولية صارمة بسبب برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.