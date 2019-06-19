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"كانوا إيرانيين"... طهران تعلن تفاصيل جديدة بشأن "شبكة التجسس الأمريكية"


أعلن المدير العام لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية، تفاصيل جديدة بشأن تفكيك شبكة تجسس سيبرانية أمريكية، واعتقال عدد من العملاء.

وقال المسؤول وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم"، أن الشبكة تضم عددا لافتا من جواسيس وكالة المخابرات الأمريكية المركزية (CIA) (سي.آي.إيه) المحترفين، مؤكدا أنه سيتم نشر وثائق أنشطتهم خارج البلاد والمعلومات المتعلقة بهم.

وأضاف أن "نطاق أنشطة مكافحة التجسس التي تقوم بها وزارة الأمن الإيرانية لا تقتصر على داخل إيران بل تحمل أبعادا دولية أيضا".

وأوضح أن الأشخاص الذين جرى كشفهم كانوا إيرانيين ينشطون داخل البلاد لصالح الـCIA فجرى محاكمة بعضهم وتم الاحتفاظ بالبعض الآخر والاستفادة منهم لاختراق شبكة التجسس.

وأشار إلى أن "جواسيس أمريكا يستخدمون أنظمة اتصال آمنة في الفضاء السيبراني لاستغلال هذا الفضاء لصالحهم".

وأضاف "نجحنا في اختراق النظام الأمريكي الآمن للتجسس في الفضاء السيبراني، "كانوا يستخدمون مواقع تهتم بالظاهر بشؤون الصحة والرياضة لإقامة اتصال آمن مع جواسيسهم في العالم حيث تمكنّا من كشف هؤلاء الجواسيس عبر اختراق هذا الفضاء".

ونوه إلى أن إيران تتبادل المعلومات مع حلفائها الدوليين، مضيفا "نحن في الوقت الراهن في حرب استخباراتية مع أمريكا ونستفيد من إمكانيات باقي أجهزة الأمن لحلفائنا في العالم من أجل تبادل المعلومات وأفشلنا إجراءات أمريكا الاستخباراتية".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، نقلت عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قوله إن طهران اعتقلت العديد من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها.

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