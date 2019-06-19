إيران: لا توجد أسباب لشن حرب في منطقة الخليج

اعتبر أمين مجلس الأمن الأعلى الإيراني، علي شمخاني، أنه لا توجد أسباب لاندلاع حرب في منطقة الخليج على الرغم من التصعيد الخطير للتوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وقال شمخاني، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول إمكانية نشوب حرب في المنطقة: "لا يوجد هناك مثل هذا الاحتمال، لأنه لا أسباب لاندلاع الحرب".

وأضاف شمخاني مع ذلك: "لكن لا مفر، في حال بدء الحرب، من انتصار شعوب المنطقة. والمستفزون ومشعلو النزاع سيواجهون نهاية محزنة. إننا لا نخشى من اندلاع الحرب".

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ مايو 2019 حينما بدأت الولايات المتحدة، التي سبق أن فرضت عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية متهمة إياها بدعم الإرهاب والسعي للحصول على الأسلحة النووية، لتعزيز قواتها في المنطقة بسبب ما وصفته بالتهديدات الإيرانية لمصالحها.

وازداد التوتر بشكل ملموس على خلفية الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات يوم 12 مايو وناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.