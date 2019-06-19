أردوغان: سنبذل كل الجهد لمحاكمة مصر أمام المحاكم الدولية عن وفاة مرسي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيبذل كل الجهد لمحاكمة مصر أمام المحاكم الدولية، بشأن وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وذكر الرئيس أردوغان، في كلمة جماهيرية، أن "مرسي لم يمت بشكل طبيعي، بل قتل"، لافتا إلى أنه سيطرح المسألة في قمة مجموعة العشرين في اليابان، بحسب وكالة "الأناضول".

​وتابع "الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابها لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق".

​وأضاف "للأسف بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه".

​وتابع "ندعو منظمة التعاون الإسلامي للقيام بواجباتها حيال وفاة محمد مرسي، لا بد من قيام المنظمة بما يلزم".