وزير الدفاع الإيراني: اتهام طهران باستهداف ناقلات النفط "عمل جبان"

أدان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، توجيه الاتهام لبلاده باستهداف ناقلات النفط، مؤكدا أن هذا الاتهام يرمي لممارسة الضغوط عليها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العميد حاتمي، قوله: "إن تهمة استهداف القوات المسلحة الإيرانية لناقلات النفط في بحر عمان كاذبة تماما ونحن ننفيها بقوة".

وأضاف: "إن ايران دولة مقتدرة تشعر بالمسؤولية ولو أرادت القيام بعمل ما فإنها تتحمل مسؤوليته".

ووصف اتهام إيران باستهداف ناقلات النفط بالعمل الجبان، مؤكدا أن بلاده لعبت دورا كبيرا في إرساء الأمن الإقليمي وأمن الممرات الملاحية الدولية.

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارات ببحر عمان، يوم الخميس 15 يونيو/حزيران، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس 15 يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة.