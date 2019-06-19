الإندبندنت: الشرطة المصرية فشلت في توفير الإسعافات الأولية لمرسي

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الاربعاء، تقريراً بعنوان "الشرطة المصرية فشلت في توفير الإسعافات الأولية لمرسي بعدما فقد وعيه".

وقال التقرير إن الشرطة المصرية متهمة بالتسبب في قتل الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما تركته ملقى على أرضية قفص الاتهام في المحكمة لمدة عشرين دقيقة بعدما فقد وعيه وسقط أرضا.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء مرسي قولهم إن الشرطة فشلت في تقديم الإسعافات الأولية له بالسرعة اللازمة بعدما انهار خلال جلسة المحاكمة التي جرت الاثنين في القاهرة، بالرغم من طلب المساعدة من رفاقه داخل قفص الاتهام.

وانهار مرسي الذي يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل صحية في الكبد، بعدما تحدث خلال جلسة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس.

ونقلت الصحيفة عن عبد الله الحداد -الذي يحاكم والده وشقيقه مع مرسي- قوله إن "شهود عيان أعلموه أن لا أحد من الحراس بدا عليه الانزعاج لما حدث، ولا أحد أبدى رغبة في المساعدة عندما انهار مرسي ووقع على أرضية قفص الاتهام".

وأختم بالقول أن ترك مرسي ملقى على الأرض كان متعمدا، وأول ما فعله حراس السجن عندما بدأ رفاق مرسي بالصراخ بعد انهياره هو إخراج أسرته من قاعة المحكمة.