الصفحة الدولية

هجوم بثلاث طائرات مسيرة على مطار أبها السعودي


أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات متتالية بطائرات مسيرة من طراز قاصف 2K على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال العميد يحيى سريع، إن "هجمات الطائرات المسيرة استمرت من مساء أمس وحتى فجر اليوم وقد أصابت أهدافها بدقة عالية"، وذلك حسب موقع قناة "المسيرة".

وأضاف أن "مطار أبها أصيب بحالة من الشلل والانعدام التام للحركة الطبيعية التي كان عليها خاصة في العمليات العسكرية للطيران الحربي"، مؤكدا أن الهجمات بالطائرات المسيرة ستستمر وتتصاعد مع تصعيد التحالف العربي بقيادة السعودية لغاراته التي بلغت 41 غارة خلال اليومين الماضيين وسقط على أثرها قتلى وجرحى.

يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، صباح اليوم، إسقاط طائرتين تحملان متفجرات أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان على اليمن  العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها.

وأضاف المالكي أنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هجوم بثلاث طائرات مسيرة على مطار أبها السعودي
وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى أثناء محاكمته
تقارير دولية: لا رحمة لطالبي اللجوء في أستراليا بعد فوز ائتلاف سكوت موريسون
ايران ترفع انتاج اليورانيوم المخصب الى 300 كلغ واكثر
لاريجاني: استهداف ناقلات النفط في بحر عمان يكمل الحظر الاقتصادي
السودان: نائب رئيس المجلس العسكري يتوعد بإعدام الذين قاموا بتفريق الاعتصام الشعبي
إدانة زوجة نتنياهو باستغلال المال العام لدفع أثمان وجبات طعام
إيران تستدعي السفير البريطاني لديها
سحب تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي تحمّل إيران مسؤولية هجوم الناقلات
اقتياد الرئيس السوداني المعزول إلى نيابة مكافحة الفساد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.97
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
ضياء عبد الرضا طاهر : الى سماحة السيد علي السستاني دام ظلك.. أقدم أليك التهنئه بولادة حشدنا الشعبي العراقي هذا الحشد الذي ...
الموضوع :
في ذكرى الفتوى الخالدة ولد العراق حشدا باراً
هاني الياسري : السلام عليكم فقط للزياده المعلومات ان بهجت الكردي هو فلسطين وليس عراقي هو وكثير من الفلسطينين الذين ...
الموضوع :
وثائق دامغة تدين ادعياء الوطنية -3- حينما جندت هيئة علماء الارهاب المرتزقة بهجت الكردي وعبيرمناجد واخرين كابواق ارهابية
Athrae Saleh : السلا عليكم اني خريجة سادس علمي معدل كربلاء غربوني اهلي واني صغيرة للنروج وكان حلم حياتي كلية ...
الموضوع :
الاعلان عن افتتاح موقع كلية الامام الحسين الجامعة في محافظة كربلاء المقدسة
احمد رياض محمد : ابن خالي امي سجين سياسي في زمن النظام البائد مسجون سنة كاملة و تحت تاثير السجن والظلم ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
احمد المياحي : السلام عليكم اساتذنا العزيز أرفع اليكم شكوى من منطقة الاعظميه محله ٣١٤ زقاق ٥٠ دار ٣١ حول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
المهندس عصام سليمان قنطار : السلام عليك يا أمير البلاغة ...
الموضوع :
في النجف: محاكاة أقدم نسخة لنهج البلاغة بـالشرق الأوسط
سجاد جاسم محمد باقر : اجازه قياده جديده ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك