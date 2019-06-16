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لاريجاني: استهداف ناقلات النفط في بحر عمان يكمل الحظر الاقتصادي


قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني، إن الاستهدافات المشبوهة لناقلات النفط في بحر عمان يكمل الحظر الاقتصادي المفروض على ايران.

واضاف لاريجاني، في كلمته قبل بدء الاجتماع العلني للمجلس اليوم الاحد، إن النقطة الأخرى تتمثل بالاستهداف المشبوه لناقلات النفط في بحر عمان، والذي يعد مكملا للحظر الاقتصادي اذ لم يكتفوا بها ، لا سيما فيما يتعلق بالسجل التاريخي لاميركا حيث استهدف الاميركيون سفنهم قرب اليابان لتقديم مبرر للاعتداء إبان الحرب العالمية الثانية ، ولكن مايثير السخرية في هذه القصة يكمن في تصريحات بومبيو بأن تستخدم إيران الدبلوماسية ازاء الخطوات السياسية والدبلوماسية.

واشاد بتصريح قائد الثورة خلال استقباله لرئيس وزراء اليابان ووصفه بالواعي والباعث للعزة، حيث عبر عن لسان الشعب الايراني بدقة واستدلال قويم في مواجهة استبداد توحش الاستعمار الاميركي الكاسر.

واعرب عن تقدير مجلس الشورى الاسلامي لتصريح قائد الثورة الذي اتسم بالدقة والشجاعة و"ينبغي لجميع قطاعات البلاد التحرك وفق هذا النهج القويم".

ووصف تصريح بومبيو القائم على ضرورة دخول ايران في عملية سياسية بالمثير للسخرية متساءلا عما اذا كان الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه بلاده ضد ايران بالعمل السياسي والذي اعتبره اشد حظر فرض في مواجهة شعبنا الثوري. 

ووجه تساؤلات لبومبيو قائلا: هل انتهاك الاتفاق النووي وشن حرب اقتصادية على الشعب الايراني خطوة سياسية؟ هل تعد تصرفات اميركا العدائية ضد فنزويلا ورئيسها عمل سياسي ودبلوماسي؟ وهل تسليح اميركا للسعودية في حربها ضد شعب اليمن المظلوم خطوة سياسية؟ وهل الدعم العسكري الشامل للكيان الصهيوني الغاصب واضطهاده للشعب الفلسطيني الشجاع خطوة سياسية؟ 

واعرب لاريجاني عن اسفه لان الشعب الاميركي بات رهينة لعصابة سياسية ذليلة لاتطلق تصريحاتها ضمن اية حسابات.

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