السودان: نائب رئيس المجلس العسكري يتوعد بإعدام الذين قاموا بتفريق الاعتصام الشعبي

توعد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الأحد بإعدام الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.

وقال دقلو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي السوداني “نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة”، واشار إلى كل “شخص ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز”،

وأضاف “أبشركم بالنسبة لفض الاعتصام لن نخذلكم ولن نخذل أسر الشهداء”.