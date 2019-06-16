إيران تستدعي السفير البريطاني لديها

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، السفير البريطاني، لديها، روب ماكاري، على خلفية اتهام لندن لطهران بالوقوف وراء حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن السفير البريطاني استدعي لـ"تقديم توضيحات"، حيث أشار له مسؤول في الوزارة إلى أن هذا الاتهام غير مقبول ومخالف للواقع ولا يستند إلى أي أدلة، معربا عن احتجاج الجمهورية الإسلامية.

ويأتي هذا التطور بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أمس الجمعة، إن إيران تقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، حيث اعتبر أنه "من المؤكد تقريبا" أن فرعا من القوات المسلحة الإيرانية هاجم السفينتين.

ودعا وزير الخارجية البريطاني، عبر بيان، إيران إلى "وقف كل أشكال النشاط المزعزع للاستقرار فورا".

وأفادت تقارير إعلامية متعددة باستهداف ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageos" في مياه خليج عمان فجر يوم 13 يونيو، ما أدى نشوب حريق على متنيهما، فيما أعلنت إيران، التي وصفت الحادث بالمشبوه، إنقاذ 44 شخصا من طاقميهما ونقلهم إلى ميناء جاسك جنوبي البلاد.

وحملت الولايات المتحدة، التي انضمت إليها لاحقا السعودية وبريطانيا، إيران المسؤولية عن استهداف السفينتين، الأمر الذي نفته الجمهورية الإسلامية قطعيا.