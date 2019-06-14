مرة اخرى المخبول ترامب يؤكد استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، استعداد الولايات المتحدة الامريكية للتفاوض مع إيران.

وقال ترامب، خلال مقابلة صحفية مع (فوكس نيوز)، إن "واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران عندما تكون مستعدة، ولسنا في عجلة من أمرنا". وأبدى الرئيس الأميركي، رغبته بـ "حضور إيران إلى طاولة المفاوضات".

وأعلن قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله السيد علي خامنئي، امس الخميس (13 حزيران 2019)، رفضه تبادل الرسائل مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مبينا أنه ابلغ رئيس وزراء اليابان ، آبي شينزو بذلك.

وذكرت وكالة ارنا الإيرانية شبه الرسمية، أن قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي، التقى اليوم (الخميس) رئيس الوزراء الياباني، آبي شينزو والوفد المرافق له،

مبينة أنه أكد ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تثق أبدا بامريكا، ولن تختبر التجربة المريرة السابقة في المفاوضات مع امريكا في إطار الاتفاق النووي أبدا، لان أي شعب حر وأبي لن يرضخ للتفاوض تحت الضغط.

واضافت، أنه في مستهل هذا اللقاء خاطب رئيس الوزراء الياباني قائد الثورة الاسلامية قائلا: أنا أنوي ايصال رسالة الرئيس الامريكي الى جنابكم،

لافتة الى أنه رد قائد الثورة الاسلامية على رئيس الوزراء الياباني قائلا: نحن ليس لدينا أي شك في حسن نوايا وجدية جنابكم ، ولكن فيما يخص ما تنقلوه عن الرئيس الامريكي فانا لا ارى بأن ترامب شخص يستحق تبادل الرسائل معه وليس لدي اي جواب له ولن يكون في المستقبل .

وتابع السيد الخامنئي بالقول ان مشكلتنا مع الامريكيين لا تتعلق بمسألة تغيير النظام، لانهم حتى لو كانوا ينوون القيام بهذا الامر ، فانهم يعجزون عنه ، كما ان رؤساء امريكا السابقين وعلى مدى اربعة عقود بذلوا جهودا حثيثة للنيل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ولكنهم فشلوا .

وبشأن طلب امريكا التفاوض حول الموضوع النووي، قال خامنئي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفاوضت لمدة خمس أو ست سنوات حول القضية النووية مع امريكا والأوروبيين في إطار 1+5، وتوصلت الى نتيجة ما ، لكن امريكا نكثت هذا الاتفاق وانسحبت منه، لذلك اي شخص عاقل سيكون مستعدا للتفاوض مع بلد ينكث جميع المواثيق ؟ .

واردف: نحن نعارض السلاح النووي وافتينا بحرمة انتاج السلاح النووي ، ولكن اعلموا باننا لو كانت لدينا نية لحيازة السلاح النووي ، فان امريكا لا يمكنها ان تحول دون ذلك وعدم سماحها لا يشكل عائقا امام هذا الامر .