الرئيس الصيني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية

التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني في قرغيزستان نظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش مشاركته في القمة الـ 19 لمنظمة “شنغهاي” للتعاون.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اللقاء إن “بكين ستعمل على تطوير وتوسيع علاقاتها مع طهران بشكل مطرد بغض النظر عن التغييرات الدولية والاتفاقيات الدولية”.

وسيجري الرئيس روحاني عدداً من اللقاءات منها لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش هذا الاجتماع ومن ثم سيتوجه إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه للمشاركة في اجتماع "سيكا".