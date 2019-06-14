الصفحة الدولية

روحاني: السياسات الأميركية تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط


أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان السياسات الأميركية الاحادية تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الجمعة خلال كلمته في القمة التاسعة عشرة لمنظمة شنغهاي للتعاون  في بيكشيك عاصمة قرغيزيا: ان اميركا انسحبت من الاتفاق النووي بشكل احادي وهددت الآخرين بالانسحاب من هذا الاتفاق الدولي.

ووصف روحاني، الاتفاق النووي بانه كان انجازا سياسيا متعدد الاطراف، واصفا المرحلة التي يواجهها العالم اليوم بانها نابعة من سياسات أحادية، كما اعتبر ان الادارة الاميركية استغلت القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية وقامت بخلط الاوراق بما يشكل تهديدا للعالم.

كما تطرق الرئيس روحاني الى المساهمات الايرانية في صنع السلام الدولي والاقليمي مضيفا: لقد  طرحنا حلا ديمقراطيا للقضية الفلسطينية عبر استفتاء شامل، لافتا الى ان ايران تبذل جهودا كبيرة من اجل السلام في اليمن وقال: نبذل قصارى جهدنا من اجل احلال السلام في اليمن.

كما لفت الى جهود ايران التي بذلتها في محاربة الارهاب وداعش قائلا: حاربنا "داعش" في سوريا والعراق لتفسيرها الخاطئ للاسلام ودافعنا حتى عن غير المسلمين، داعيا الجميع الى التوحد لمواجهته، ومضى قائلا: كلنا اليوم نواجه خطر التطرف الذي يهدد الاستقرار والتقدم وعلينا ان نكون متحدين في مواجهته.

واشار الى ايران تركت أبواب الحوار والتعاون الاقليمي والثنائي مفتوحة امام جميع دول الجوار دائماً، مضيفا: نحن لا نريد إلقاء أي شعب في البحر وإغراقه، وبالنسبة للقضية الفلسطينية قدمنا أيضا مقاربة ديمقراطية بالعودة الى الرأي العام.

وقال روحاني : ان ايران تحظى بمكانة ثقافية وتاريخية خاصة في انحاء القارة الاسيوية، مضيفا : لا يمكن تقطيع الاواصر الحضارية بين ايران وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية.

وتابع قائلا: ان الشعراء والكتاب الايرانيين يعيشون في قلوب شعوبكم واللغة الفارسية منتشرة في انحاء الجغرافيا الثقافية للمنطقة.

وخاطب روحاني اعضاء منظمة شنغهاي للتعاون قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بان المجتمع الدولي يواجه مشكلة الاحادية اكثر من اي وقت مضي حيث اصبحت التعددية ضرورة ملحة بسبب المشاكل والتعقيدات الراهنة خاصة الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات.

وأكد الرئيس الإيراني ان الاتفاق النووي هو انجاز مهم للدبلوماسية المتعددة التي اثبتت انه اذا كان هناك ارادة سياسية فإنه يمكن عبر الحوار التوصل إلى نتيجة لحل اي مشكلة بدلاً من الحظر والحرب.

ونوه روحاني إلى ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية تدعو الاعضاء الباقين في الاتفاق النووي (4+1) للعمل على الوفاء بتعهداتهم فوراً من اجل استفادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية من المصالح الاقتصادية للاتفاق النووي.

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