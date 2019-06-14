خطيب جمعة طهران: تصريحات قائد الثورة الاسلامية تتسم بالحكمة والفطنة

وصف خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله سيد احمد خاتمي ، تصريحات قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله رئيس وزراء اليابان بانها تتسم بالحكمة والفطنة واليقظة.

واشار الى تأكيد قائد الثورة بان ترامب شخص غير لائق ولا تنوي ايران تبادل الرسائل معه وذلك في معرض رده على رئيس وزراء اليابان الذي قال بانه يعتزم نقل رسالة من ترامب الى سماحته، وقال آية الله خاتمي: ان هذا هو الأسلوب الذي أمر به النبي (ص) بإهانة المتكبرين، وحق ترامب هو هذا الرد.

واشار الى ان ترامب شخص كاذب ولايمكن الثقة به وينقض جميع تعهداته بعد ان اجرت ايرات ايران مفاوضات لمدة ست سنوات، وهذه تجربة مريرة لا تتكرر، والمؤمن لا يلدغ من جحره مرتين.

ووصف امام امام جمعة طهران المؤقت، ساسة البيت الابيض بانهم عصابة تحكم اميركا وتمثل مثلث الشر.

ولفت الى طلب ترامب التفاوض مجددا مع ايران، يكمن في كسب الاوصات لحملته الانتخابية المقبلة، مؤكدا ان امنيته هذه لن تورى النور مطلقا.

واشار آية الله خاتمي الى ان قائد الثورة اكد خلال لقائه شينزو آبي ان التفاوض مع اميركا لن تحل أي مشكلة ، وان الشعب الايراني الأبي يرفض التفاوض في ظل الضغوط.