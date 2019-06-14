سفاح مجزرة المسجدين في نيوزيلندا ينفي تهم القتل والارهاب

نفى الأسترالي برينتون تارانت، اليوم الجمعة، المتهم بقتل 51 مصليا مسلما في هجوم مسلح شنه على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا في اذار الماضي، كل تهم القتل والإرهاب الموجهة إليه.

ومثل تارانت اليوم أمام المحكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في حين قال محاميه شاين تيت، إن موكله "يدفع ببراءته من كل التهم"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وخلال الجلسة أبلغته المحكمة بأن لجنة الأطباء النفسنيين التي أخضعته لتقييم نفسي في السجن خلصت إلى أنه يتمتع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.

وحضر حوالى 80 ناجيا من المجزرة وأقارب الضحايا جلسة الاستماع، وعلى الشاشة التي نصبت في قاعة المحكمة استطاع هؤلاء أن يشاهدوا المتهم وهو يبتسم في مرات كثيرة.

وحدد القاضي جلسة بدء المحاكمة الفعلية في 4 ايار 2020، بينما قال المحامي، شاين تيت، إنه من المفترض أن تستغرق المحاكمة 6 أسابيع تقريبا.

ويتهم برينتون، الذي يؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض، بقتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 شخصا آخر، والشروع بعمل إرهابي، وذلك خلال المجزرة التي ارتكبها في 15 اذار الماضي.

ويومها توجه تارانت (28 عاما) إلى اثنين من مساجد المدينة الكبيرة الواقعة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وذلك أثناء إقامة صلاة الجمعة فيهما، وأطلق النار على المصلين فيهما، مرتكبا أبشع مجزرة في تاريخ هذا البلد.