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عمران خان: عين باكستان على الأسلحة الروسية


صرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بأن بلاده مهتمة بالأسلحة الروسية، مؤكدا تطور العلاقات بين إسلام أباد وموسكو في المجال العسكري، بين مجالات أخرى.

وفي مقابلة حصرية أجرتها وكالة "نوفوستي" الإخبارية الروسية مع عمران خان قبيل زيارته للعاصمة القرغيزية بشكيك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، قال رئيس الحكومة الباكستانية إن حقبة "الحرب الباردة" التي كانت بلاده في ظلها تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة في الوقت الذي ظلت الهند تشتريها من الاتحاد السوفيتي.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسلام أباد تفكر في اقتناء منظومات "إس-400" الروسية، قال عمران خان: "أولا، نأمل أن تنخفض التوترات بيننا وبين الهند ولن نحتاج لشراء أسلحة، فنحن نريد أن يركز إنفاقنا على أغراض التنمية البشرية. لكن صحيح أن عيننا على الأسلحة الروسية، وأنا أعلم أن عسكريينا على اتصال مع نظرائهم الروس".

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