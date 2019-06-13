روحاني: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران

قال الرئيس حسن روحاني، اليوم الخميس، إن الأمن في الخليج له أهمية قصوى بالنسبة لإيران، وذلك بعد ساعات من إخلاء ناقلتين في خليج عمان تعرضتا لهجوم.

وذكر روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "الأمن مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإيران في منطقة الخليج الفارسي الحساسة والشرق الأوسط وآسيا والعالم بأسره. نحاول دوما تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب رويترز.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن روحاني قوله إن طهران تكرس جهودها للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وصونهما، مضيفا أن جولته تأتي بدعوة من نظيريه القرغيزي والطاجيكي وللمشاركة في قمة "شنغهاي للتعاون" في قرغيزيا والتي تكتسب الأهمية وتدور حول شؤون المنطقة والقضايا ذات الرغبة المشتركة.

وتابع: إن قضية الأمن تكتسب اليوم أهمية خاصة سواءً في الخليج الفارسي ذات الحساسية البالغة او الشرق الأوسط أو آسيا أو العالم برمته.

وأكد أن مساعي طهران تتركز دائما على حماية السلام والأمن في المنطقة والحفاظ عليهما وقد دللت على ذلك عمليا طيلة الأعوام السابقة حيال بلدان الجوار والأمن في بلدان المنطقة ومدى حساسيتها تجاه هذا الأمر.