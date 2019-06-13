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روسيا تدعو إلى عدم استخدام حادثة خليج عمان للتحريض ضد إيران


أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تدعو إلى عدم استخدام حادث ناقلات النفط في خليج عمان لإثارة الموقف ضد إيران.

وقال ريابكوف للصحفيين عقب جلسة لجنة العلاقات الدولية بالدوما الروسي، اليوم الخميس: "يجب تقييم العواقب السياسية وغيرها… لقد شهدنا مؤخرا حملة مكثفة من الضغوط السياسية والنفسية والعسكرية على إيران. نود ألا تستخدم الأحداث المأساوية التي وقعت للتو، والتي هزت سوق النفط العالمية، للمزايدة وإثارة الموقف ضد إيران مستقبلا".

وأكدت مصادر صحفية استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان، وقالت المصادر إن الناقلات المستهدفة من الناقلات العملاقة التي كانت تحمل النفط الخام من الخليج الفارسي.

وقد أعلنت المصادر المحلية في سلطنة عُمان صباح اليوم سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في داخل مياه بحر عُمان، وكذلك أكدت المصادر المحلية الباكستانية سماعها لدوي الانفجارات.

وتلقت موانئ باكستان وسلطنة عمان نداءات استغاثة من ناقلتي النفط في بحر عمان، وقالت حاملتي النفط العملاقتين المذكورتين إنهما قد تعرضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.

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