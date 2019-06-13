الرئيسية
الأخبار
اليمن
دراسات
التقارير
المقالات
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
الصفحة الفكرية
سوريا - لبنان - فلسطين
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
رأي في الأحداث
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الدولية
الحكومة الايرانية: نأسف لحادثة بحر عمان وجاهزون للتعاون من أجل ضمان أمن المنطقة والممرات الاستراتيجية
وكالة انباء براثا
72
2019-06-13
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظريف يشكك بحادث ناقلتي النفط في بحر عمان... والخارجية الإيرانية "قلقة"
إعلامي سعودي يطالب بقصف "أهداف مشروعة داخل قطر"
روحاني: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران
بيان يتضمن معلومات جديدة بشأن حادثة خليج عمان
روسيا تدعو إلى عدم استخدام حادثة خليج عمان للتحريض ضد إيران
الحكومة الايرانية: نأسف لحادثة بحر عمان وجاهزون للتعاون من أجل ضمان أمن المنطقة والممرات الاستراتيجية
اية الله السيد الخامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا وترامب ليس أهلا لتبادل الرسائل
البحرية الإيرانية تنقذ 44 بحارا من ناقلتي بحر عمان
الجزائر: حبس رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ـ
ناقلة نفط يابانية تتعرض لهجوم قرب مضيق هرمز
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الدولية
)
72 ساعة
سفينة إنقاذ إيرانية تتجه إلى خليج عمان لمساعدة ناقلتي النفط المنكوبتين
339
الصين تهدد الولايات المتحدة
277
ترامب يأمر بنشر آلاف من جنوده في أربع دول عربية
238
الاعدام لثلاثة ضباط كبار في المخابرات الجزائرية
214
ترامب يهدد الصين برسوم جديدة بحال عدم مشاركة رئيسها بقمة العشرين
202
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1333.33
الجنيه المصري
71.02
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
317.46
ليرة سورية
2.31
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.75
التعليقات
ناديا
: لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع
:
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara
: مقاله في الصلب ...
الموضوع
:
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس
: كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع
:
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky
: السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع
:
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين
: للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع
:
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي
: السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar
: نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع
:
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة
: احسنتم ...
الموضوع
:
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع
: احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع
:
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك