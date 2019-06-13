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اية الله السيد الخامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا وترامب ليس أهلا لتبادل الرسائل


أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني، آبي شينزو، والوفد المرافق له أنه لا يرى بأن ترامب شخص يستحق تبادل الرسائل معه.

وقال سماحته إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تثق أبدا بأمريكا، ولن تختبر التجربة المريرة السابقة في المفاوضات مع أمريكا في إطار الاتفاق النووي أبدا، لأن أي شعب حر وآبي لن يرضخ للتفاوض تحت الضغط"، كما نقلت وكالة "ارنا".

وفي مستهل هذا اللقاء خاطب رئيس الوزراء الياباني قائد الثورة الإسلامية قائلا: "أنا أنوي إيصال رسالة الرئيس الأمريكي إلى جنابكم".

ورد قائد الثورة الإسلامية على رئيس الوزراء الياباني، قائلا: "نحن ليس لدينا أي شك في حسن نوايا وجدية جنابكم، ولكن فيما يخص ما تنقلوه عن الرئيس الأمريكي فأنا لا أرى بأن ترامب شخص يستحق تبادل الرسائل معه وليس لدي أي جواب له ولن يكون في المستقبل".

وأضاف خامنئي: "الأمور التي سأتحدث عنها هي في سياق المحادثات مع رئيس الوزراء الياباني، لأننا نعتبر اليابان دولة صديقة، على الرغم من وجود بعض العتاب".

وأشار آية الله السيد خامنئي إلى تصريحات رئيس الوزراء الياباني فيما يخص تصريحات ترامب القاضية بأن "أمريكا لا تنوي تغيير النظام في إيران"،

مؤكدا بالقول: "مشكلتنا مع الأمريكيين لا تتعلق بمسألة تغيير النظام، لأنهم حتى لو كانوا ينوون القيام بهذا الأمر، فإنهم يعجزون عنه، كما أن رؤساء أمريكا السابقين وعلى مدى أربعة عقود بذلوا جهودا حثيثة للنيل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكنهم فشلوا.

ونوه قائد الثورة الإسلامية إلى أن ما يقوله ترامب بأنه لا ينوي تغيير النظام، هو كذبة، لأنه إذا كان بإمكانه فعل ذلك، لفعل لكنه لا يستطيع ذلك.

وأشار سماحته إلى حديث رئيس الوزراء الياباني بشان طلب أمريكا التفاوض حول الموضوع النووي، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفاوضت لمدة خمس أو ست سنوات حول القضية النووية مع أمريكا والأوروبيين في إطار 1+5، وتوصلت إلى نتيجة ما، لكن أمريكا نكثت هذا الاتفاق وانسحبت منه، لذلك أي شخص عاقل سيكون مستعدا للتفاوض مع بلد ينكث جميع المواثيق؟

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار القائد إلى تصريحات رئيس الوزراء الياباني فيما يخص نية أمريكا الحيلولة دون امتلاك إيران للسلاح النووي وأضاف "نحن نعارض السلاح النووي وافتينا بحرمة انتاج السلاح النووي، ولكن اعلموا بأننا لو كانت لدينا نية لحيازة السلاح النووي، فإن أمريكا لا يمكنها أن تحول دون ذلك وعدم سماحها لا يشكل عائقا أمام هذا الأمر.

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اية الله السيد الخامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا وترامب ليس أهلا لتبادل الرسائل
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