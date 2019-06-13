الصفحة الدولية

مشاجرة في الطائرة بين زوجة نائب ومضيفة


نشبت مشاجرة عنيفة على متن طائرة متوجهة من مصر إلى الكويت، بين مضيفة طيران مصرية وزوجة إعلامي كويتي وعضو سابق في مجلس الأمة، عكّرت صفو المسافرين، بل دفعت قائد الطائرة إلى الاتصال ببرج المراقبة واستدعت تدخلاً أمنياً.

وفي تفاصيل الشجار العنيف الذي وقع، يوم الاثنين الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية، فقد أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة عن وجود مشاجرة اندلعت داخل الطائرة بين سيدتين عكرتا صفو المسافرين، وطالب رجال الأمن بالاستعداد للتدخل عند الهبوط.

وأضافت المصادر: "عند وصول الطائرة اقتيدت المتشاجرتان وهما زوجة عضو مجلس الأمة سابقا ومضيفة، وادعت كلتاهما أن الأخرى هي المتسببة بالمشاجرة، وتمت إحالتهما لمخفر جليب الشيوخ، التابع للمطار، وسجلت قضية مشاجرة واعتداء بالضرب، وبدأ التحقيق فيها".

في حين ذكرت جريدة "الراي" الكويتية أن المضيفة المصرية تقدمت بشكوى ضد زوجة النائب السابق، واتهمتها بإهانتها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكويت تعلن حالة "الاستعداد القصوى"
لأجل عيون ولاية ثانية.. ترامب مستعد لقبول معلومات تشوّه خصومه حتى من دول أجنبية
مشاجرة في الطائرة بين زوجة نائب ومضيفة
بوتين: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تتدهور وتنتقل من سيء إلى أسوأ
وكالة إيرانية تنشر أولى الصور للناقلتين المستهدفتين وتحدد التبعية
رئيس وزراء اليابان يشيد بفتوى اية الله السيد علي الخامنئي دام ظله بشأن النووي
سفينة إنقاذ إيرانية تتجه إلى خليج عمان لمساعدة ناقلتي النفط المنكوبتين
أزمة بين حزب أردوغان وحليفه بسبب "كردستان"
انفجاران كبيران يستهدفان ناقلتي نفط في بحر عمان
ابنة الملك السعودي ستحاكم في باريس في تموز/يوليو لممارسة العنف بحق عامل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.38
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك