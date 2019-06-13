مشاجرة في الطائرة بين زوجة نائب ومضيفة

نشبت مشاجرة عنيفة على متن طائرة متوجهة من مصر إلى الكويت، بين مضيفة طيران مصرية وزوجة إعلامي كويتي وعضو سابق في مجلس الأمة، عكّرت صفو المسافرين، بل دفعت قائد الطائرة إلى الاتصال ببرج المراقبة واستدعت تدخلاً أمنياً.

وفي تفاصيل الشجار العنيف الذي وقع، يوم الاثنين الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية، فقد أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة عن وجود مشاجرة اندلعت داخل الطائرة بين سيدتين عكرتا صفو المسافرين، وطالب رجال الأمن بالاستعداد للتدخل عند الهبوط.

وأضافت المصادر: "عند وصول الطائرة اقتيدت المتشاجرتان وهما زوجة عضو مجلس الأمة سابقا ومضيفة، وادعت كلتاهما أن الأخرى هي المتسببة بالمشاجرة، وتمت إحالتهما لمخفر جليب الشيوخ، التابع للمطار، وسجلت قضية مشاجرة واعتداء بالضرب، وبدأ التحقيق فيها".

في حين ذكرت جريدة "الراي" الكويتية أن المضيفة المصرية تقدمت بشكوى ضد زوجة النائب السابق، واتهمتها بإهانتها.