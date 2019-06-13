وكالة إيرانية تنشر أولى الصور للناقلتين المستهدفتين وتحدد التبعية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن ناقلتي النفط المستهدفتين أحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم باناما.

ونشرت الوكالة صورا للناقلتين، مضيفة أن إحدى الناقلتين (FRONT ALTAIR) تتبع جزر مارشال والناقلة الأخرى (Kokuka Courageous) ترفع علم باناما.

وذكرت الوكالة أنه تجري الآن عملية إخلاء الناقليتين من الطواقم، وأن سفينة إنقاذ إيرانية توجهت نحو الناقلة (FRONT ALTAIR) التي تحترق في بحر عمان.

بدوره ذكر موقع "عصر إيران"، أن الهجوم تم على بعد ٣٠ كم من ميناء جاسك الإيراني جنوب البلاد، مضيفا أن إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال وأن إطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة.

من جهتها قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن سفينة كانت تنقل النفط من السعودية إلى سنغافورة "تعرضت لأضرار نتيجة للهجوم المشتبه به" في بحر عمان.