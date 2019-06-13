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سفينة إنقاذ إيرانية تتجه إلى خليج عمان لمساعدة ناقلتي النفط المنكوبتين
وكالة انباء براثا
215
2019-06-13
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