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انفجاران كبيران يستهدفان ناقلتي نفط في بحر عمان


نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان"، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط".

وأوضحت أن "ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج".

وبحسب وكالة "يونيوز" فإن مصادر محلية باكستانية تحدثت عن سماع دوي الانفجارات، وأن حاملتي نفط عملاقتين طلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.

وفي نفس السياق أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، أن هيئة السلامة البحرية البريطانية، أصدرت تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

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