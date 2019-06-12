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ابنة الملك السعودي ستحاكم في باريس في تموز/يوليو لممارسة العنف بحق عامل


افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الاربعاء أن ابنة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم باشغال في شقتها الباريسية العام 2016 ستحاكم في باريس في التاسع من تموز/يوليو.

وصدرت في كانون الاول/ديسمبر 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”، والارجح أن تتم محاكمتها غيابيا من دون أن يعرف ما اذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها ام لا.

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