رئيس الوزراء الياباني: نعتبر تعاون ايران مع الوكالة الدولية إيجابيا

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الاربعاء، أن بلاده لا تريد حربا جديدة بالمنطقة، وستبذل جهودا للحيلولة دون وقوعها، فيما اعتبر تعاون ايران مع الوكالة الدولية إيجابيا.

وقال آبي في مؤتمر صحافي عقده في طهران مع الرئيس الايراني حسن روحاني، إن "الشرق الأوسط يعيش توترا متناميا وأحاول بكل جهدي الحد منه واليابان يتطلع لذلك".

وأضاف آبي، "نأمل من ايران أن تواصل التزامها بالاتفاق النووي، ونعتبر تعاونها مع الوكالة الدولية إيجابيا"، لافتا الى أنه "يمكن تقليل حدة التوتر في المنطقة وتقليل زعزعة استقرارها وتبادلنا وجهات النظر في هذا الشأن بشكل صريح".