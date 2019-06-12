ظريف: الحرب الاقتصادية التي أعلنها ترامب على ايران هي ارهاب

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن “الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران هي إرهاب”. وفي تصريح صحافي، شدد ظريف على أن “لا فرق بين الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر”،

مضيفاً أنه “لن نسمح لأمريكا بأن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر”. من جهة ثانية، هاجم ظريف دولة الإمارات، معتبرا أنها “تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون “إسرائيل” ثانية في المنطقة”.