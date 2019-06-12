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رئيس وزراء اليابان يرغب باجراء محادثات منصفة وودية مع ايران


أعرب رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن رغبته في اجراء محادثات منصفة وحميمه مع المسؤولين الايرانيين بهدف ارساء الامن والاستقرار في غرب آسيا.

وقال آبي، في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل مغادرته مطار هايندا متوجهاً الى طهران اليوم الاربعاء، إن هواجس قائمة حول زيادة التوتر في الشرق الاوسط فيما تجتذب الاوضاع اهتمامات المجتمع الدولي من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

واعرب عن رغبة اليابان في أداء دور بهذا الشأن بحسب طاقتها.   كما أعرب عن رغبته بتبادل وجهات النظر بصراحة مع المسؤولين الايرانيين بهدف خفض التوترات.

ويبدأ شينزو آبي زيارته لايران اليوم الاربعاء ولمدة يومين وتعد الاولى لرئيس وزراء ياباني منذ عام 1978 ، ومن المقرر أن يلتقي قائد الثورة والرئيس الايراني حسن روحاني.

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