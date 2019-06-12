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ترامب يأمر بنشر آلاف من جنوده في أربع دول عربية


قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بغرفتيه بنشر عدد محدود من العسكريين الأميركيين في اليمن وسوريا، للقيام بعمليات ضد تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وستقوم القوات الأميركية في اليمن -وفق ما ورد في رسالة من البيت الأبيض إلى الكونغرس- بعمليات ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

أما نشر القوات في سوريا فسيكون للقيام بعمليات ضد تنظيم الدولة، بالشراكة مع القوات الكردية.

وقال ترامب في رسالته إن العمليات ضد التهديدات الإرهابية المستمرة في سوريا والعراق لا تزال متواصلة.

وأضاف أنه "منذ تقرير التحديث الدوري الأخير، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها".

كما أبلغ ترامب الكونغرس بنشر نحو 2900 عسكري أميركي في الأردن بطلب من السلطات هناك لدعم عمليات هزيمة تنظيم الدولة وتعزيز أمن الأردن والاستقرار الإقليمي.

وأعلن ترامب نشر نحو ستين عسكريا في لبنان بطلب من الحكومة هناك لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.

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