روحاني يدعو أوروبا لمواجهة "الإرهاب الاقتصادي" الأمريكي ضد إيران

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية بالوفاء بتعهداتها وفق الاتفاق النووي، لمواجهة ما وصفه بــ "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي" ضد إيران، مؤكدا أن أمن المنطقة لن يتحقق أبدا من خلال ممارسة الضغوط على طهران.

وقال روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، امس الاثنين، إن "أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران"، حسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف روحاني "على أوروبا أن تواجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران وتفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي"، مواصلا "للأسف لم نشاهد أي رد فعل مناسب ومسؤول من قبل أوروبا أمام إجراءات أمريكا هذه".