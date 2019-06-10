مجلس الأمن يصوت على تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا

صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد قرار حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.

كما صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.

وحسب موقع "الوسط" الليبي مدد مجلس الأمن الدولي العمل بالقرار رقم (2473) القاضي بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك اليوم الاثنين.

كما صوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وفق قرار المجلس رقم (2420).

وصدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2420) في 11 حزيران 2108 ويقضي بتمديد لمدة عام للقرار 2357 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.