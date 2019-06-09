السودان.. إحالة ضباط بجهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد

أفادت مصادر صحفية، الأحد، بإحالة عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات في السودان إلى التقاعد.

كما أفادت المصادر بأن القائمة شملت أكثر من 90 ضابطا سودانيا من جهاز الأمن والمخابرات.

إلى ذلك، انتهى اليوم الأول من العصيان المدني، بطوابير طويلة على الخبز والوقود، ومقتل 4 أشخاص في مواجهات، وسط تضارب كبير بشأن نسبة الإقبال على دعوة تجمع المهنيين السودانيين للإضراب.

وظل مطار الخرطوم الدولي مفتوحا وواصل تقديم خدماته رغم حالة الإضراب التي أصابته جزئيا.

فيما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، نجاح العصيان بنسبة مئة في المئة، حيث نشر تجمع المهنيين على صفحته في فيسبوك صورا تظهر الشوارع خالية والمحلات مقفلة والمرافق الحكومية معطلة.

وقالت السلطات السودانية، أن المتاريس الموضوعة في الشوارع الرئيسية والأحياء الفرعية أعاقت لوقت وصول أغلب العاملين إلى أماكن عملهم.

وأكدت فتح المؤسسات الرسمية أبوابها أمام الموظفين وتقديم الخدمات رغم دعوات العصيان.

أمنيا، قتل أربعة أشخاص على الأقل في مواجهات وقعت في أم درمان والخرطوم بحري، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان. فيما أكدت وزارة الصحة وفاة 11 شخصا بأعمال طعن وذبح نفذتها مجموعات منفلتة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

على الصعيد السياسي، تتواصل الجهود السياسية لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار من خلال إعداد خطة جديدة بتنسيق بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الايغاد وممثل رئيس الوزراء الاثيوبي، وسط استعداد معلن من المجلس العسكري للتفاوض مجددا دون اشتراطات من قوى إعلان الحرية والتغيير.