ظريف: زيارة وزير خارجية ألمانيا لإيران لا تتعلق بالوساطة مع أمريكا

اكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الزيارة المرتقبة لنظيره الألماني، هايكو ماس، إلى طهران، لا تتعلق بقضية الوساطة مع الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس"، أوضح ظريف أن هايكو ماس سيزور طهران الأسبوع المقبل لمتابعة قضية تنفيذ الاتفاق النووي ولا تتعلق زيارته بقضية الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف ظريف "لا يبدو أن وزير الخارجية الألماني سيزور طهران لنقل رسالة معينة. سنناقش قضية تنفيذ الاتفاق النووي".

وأكد ظريف أن إيران لا تبحث عن اتصال مع الولايات المتحدة، مجددا دعوته لوقف ما أسماه بـ"الحرب الاقتصادية ضد إيران".

وهاجم ظريف في وقت سابق الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن سياساتها أضرت بدول المنطقة.

وقال ظريف إن "أوروبا ليست بالمكان والمستوى الذي يسمح لها بانتقاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في القضايا التي لا تخص الاتفاق النووي".