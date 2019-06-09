بريطانيا تطالب "العسكري الانتقالي" السوداني بالإفراج عن قادة الحركة الاحتجاجية المعتقلين

طالبت بريطانيا المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالإفراج عن قادة الحركة الاحتجاجية المحتجزين لديه.

وشدد السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق، على حسابه في "تويتر" مساء أمس السبت، على أنه من غير المقبول استمرار حبس ثلاثة قياديين للمحتجين المطالبين بإصلاحات ديمقراطية في البلاد، هم ياسر عرمان ومبارك أردول وإسماعيل خميس جلاب، دون أي أنباء عن حالتهم.

وأشار إلى أن الأخيرين اعتقلا بعد يوم من لقائهما بنائبه، وتابع: "يجب على المجلس العسكري الانتقالي الإفراج فورا عنهم وعن قيادات المعارضة الآخرين".

وأعلنت المعارضة السودانية أن "العسكري الانتقالي" شن في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم الجمعة للتوسط بين المجلس والمحتجين، حملة اعتقالات في صفوفها طالت على وجه الخصوص جلاب، وهو الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ونائبه عرمان، والمتحدث باسم الحركة أردول.

وجاءت زيارة آبي على خلفية مقتل عشرات المحتجين جراء فض قوات الأمن الموالية للمجلس الانتقالي الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم الاثنين الماضي، كما استدعت الخارجية البريطانية الخميس سفير السودان لدى لندن لإبداء قلقها إزاء أحداث العنف التي أودت بأرواح 61 أو 113 شخصا، حسب تقديرات السلطات الجديدة والمتظاهرين.